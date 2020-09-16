16 Eylül 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:
Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tanısıyla tedavi gören Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatının kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.