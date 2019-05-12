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  3. Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi"' sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlerin neden iptal olduğunu soran bir vatandaşa 'Çok basit. Çünkü çaldılar' diye cevap verdi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlerin neden iptal olduğunu soran bir vatandaşa 'Çok basit. Çünkü çaldılar' diye cevap verdi.

Binali Yıldırım'ın bu cevabı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Yıldırım da Twitter hesabından o anların videosunu "Çok basit, çünkü çaldılar." mesajıyla paylaştı.

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