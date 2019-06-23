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  3. Binali Yıldırım'dan 'sandıkları terk etmeme' çağrısı

Binali Yıldırım'dan 'sandıkları terk etmeme' çağrısı

Binali Yıldırım'dan 'sandıkları terk etmeme' çağrısı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.  

 

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