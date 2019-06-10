Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu: Başarılı bir şekilde yönetecektir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacakları ortak yayın için açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir." dedi.

"KİM OLURSA OLSUN..."

Yıldırım, "Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama tabi henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti." ifadelerini kullandı.