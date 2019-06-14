14 Haziran 2019 Cuma 01:27 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 01:37
Binali Yıldırım'dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hazırlanan 'Ya kim yaptı bunu' başlıklı bir paylaşım Binali Yıldırım'dan alkış aldı. İstanbul'un dünden bugüne gelişiminin anlatıldığı videoya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Twitter'da paylaşılan ve İstanbul'un dünden bugüne gelişmini anlatan videoya beğeni yağdı.
Binali Yıldırım'ın da yer aldığı videoyu Yıldırım'da kendi Twitter hesabından paylaşarak alkışladı.