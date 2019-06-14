  • $5,8694
  • 6,6344
  • 253.2
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 01:27 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 01:37

Binali Yıldırım'dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Binali Yıldırım'dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu"

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hazırlanan 'Ya kim yaptı bunu' başlıklı bir paylaşım Binali Yıldırım'dan alkış aldı. İstanbul'un dünden bugüne gelişiminin anlatıldığı videoya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Twitter'da paylaşılan ve İstanbul'un dünden bugüne gelişmini anlatan videoya beğeni yağdı.

Binali Yıldırım'ın da yer aldığı videoyu Yıldırım'da kendi Twitter hesabından paylaşarak alkışladı.

Mide Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

<p>CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu - Giresun Havalimanı’nda hakkı olmamasına rağmen VIP g

´İmamoğlu´nun hakaret görüntülerini izledim´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'nın stadyumları

Hong Kong karıştı!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.