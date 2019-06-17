Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’u dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde bir araya geldi.

“İstanbul 2019 seçim özel” isimli programda biraya gelen ikilinin ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım'ın ve İmamoğlu'nun bir birilerine sarılarak selamladıkları görüldü. İkilinin daha sonra canlı yayına hazırlık yaptığı görüldü.

(İHA)