Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Binali Yıldırım oy oranı

Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Sorusunun cevabı bugün milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimlerde vatandaşlar adayların ne kadar oy aldığını merak ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı, açılan sandık oranı gibi verilere altta bulunan linke tıklayıp ulaşabilirsiniz.



BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI? CANLI TAKİP



24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Başbakanlık" yürürlükten kaldırıldı. Böylece Cumhuriyetin ilanından bugüne 94 yıldır faaliyetini sürdüren Başbakanlık Teşkilatı'nın görevi son bulurken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık koltuğuna oturan son isim olmuştu. Binali Yıldırım şimdi Türkiye’nin en büyük en nüfusuna sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışıyor.







BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?



Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te Dursun ve Bahar Yıldırım'ın 7 çocuğunun ikincisi olarak dünyaya geldi. Binali Yıldırım, 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybetti. Yıldırım'ın çocukluğundaki en büyük zevki tarlalara uzanıp gökyüzünden geçen uçakları seyretmek ve "Acaba bir gün ben de binebilir miyim, uçmak nasıl bir şeydir"in hayalini kurmaktı. Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım'ı sık sık okuldan alan babası, öğretmeninin "Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık" sözleri üzerine öğrenimine devam etmesi için oğlunu İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gönderdi.

Daha önce yalnızca haritadan gördüğü denizle İstanbul'da tanışan Yıldırım, 1970'te Piri Reis Ortaokulu'nu, 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'ni bitirdi. Ailesinin doktor olmasını istediği Yıldırım'ın hayali makine mühendisliğiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen ve fakültenin öğrenci işlerinde kayıt için bekleyen Yıldırım'a sıra geldiğinde kayıtlar doldu. Durumu fark eden üniversiteden bir hocanın, Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini tercih etmesinin onun için iyi olacağını, birçok dersin makine mühendisliğiyle aynı olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, bu bölüme kayıt yaptırdı.

Mezuniyet sonrası aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, daha sonra İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği konusunda ihtisas eğitimi aldı. Yıldırım, öğretmen Semiha Hanım ile 1975'te evlendi. Bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya gelen Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı. Yıldırım, kamu alanında ilk deneyim olarak 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

ERDOĞAN İLE TANIŞTI, HAYATI DEĞİŞTİ

Buradaki çalışmaları sırasında genç bir siyasetçi olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı. Erdoğan, çalışkan ve proje üreten bu genç mühendisten çok etkilenmişti. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı. Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı ve İDO’nun alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almasını sağladı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası SKAL Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdüğü toplam 11 yıllık Ulaştırma Bakanlığı göreviyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu.

"YÜZE VURUR İFADESİ..."

AK Parti, 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerinde hükümeti kuracak Meclis çoğunluğunu kaybetti. Koalisyon kurma çalışmalarından netice alınamaması üzerine Türkiye 1 Kasım'da tekrar sandık başına gitti. AK Parti, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde 317 milletvekili çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi.

AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran genel seçiminde aday olamayan Yıldırım, 26. Dönem'de AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi. Yıldırım, partisinin tek başına iktidar olmasının ardından sevincini Twitter hesabından bir video ile paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören esprili videoda Yıldırım, "Yüze vurur ifadesi, yeniden tek başına iktidarız bir tanesi" ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65'inci Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, bu tarihten iki gün sonra 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.İki yıl Başbakanlık yapan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihteki yerini aldı.