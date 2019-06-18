Binali Yıldırım: İmamoğlu ve Küçükkaya'nın tartışma öncesi görüşmesi gayri ahlakidir

"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"2 ADAYLI PROGRAMDAN ÖNCE BİR ADAYLA OTELDE BULUŞMANIN ANLAMINI KAMUOYU TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"AÇIKÇA EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSUDUR"

Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur.

"İMAMOĞLU'NA BURADAN SESLENİYORUM: NEDEN GİZLEDİN?"

Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.