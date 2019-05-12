Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın hayatını kaybeden eşi Dinemis Akkaya’ nın cenaze törenine katıldı.

Dinemis Akkaya için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Akkaya’nın yakınları ile sevenleri katıldı. Yıldırım, eşini kaybeden Muzaffer Akkaya’ya taziyelerini ilett. Ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İHA