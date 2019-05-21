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  3. Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı.

Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafı ziyaret etti.
 
Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirerek karanfil de dağıttı.
 
Daha sonra ayakkabı imalatı yapan bir fabrikaya da uğrayan Binali Yıldırım, kısa bir selamlama konuşması yaparak işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA
 

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