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  3. Binali Yıldırım açıklama yapıyor

Binali Yıldırım açıklama yapıyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Yıldırım konuşma yapıyor

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım İstanbul seçimlerine saatler kala Pendik'te vatandaşlara hitap ediyor.

PENDİK DİYOR Kİ 'BU İŞ TAMAM'

Pendik diyor ki 'Bu iş Tamam'. Demokrasi bayramımız hayırlı olsun. Sizde bu heyecan olduğu müddetçe bize durmak yok. Allah hepinizden razı olsun. Onlar diyor ki, savunma sisteminizi kendiniz kuramazsanız. Siz Akdeniz'de petrol arayamazsınız, siz teröre karşı operasyon yapamazsınız. Bu ülkenin evladı, Türkiye sevdalısı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki; Biz Türkiyeyiz. Bize sadece bu millet emir verir. Bize sadece bu millet yön verir. Bunun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz, biz ancak rükuda eğiliriz.

BURASI İSTANBUL, BU ŞEHİRİ YÖNETMEK TECRÜBE İSTER

Değerli kardeşlerim İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir. Herkes seçmen kağıdını kontrol etsin, yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok, sandıklara sahip çıkacağız. Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu, CHP'nin adayına yazılmayacak. Burası İstanbul, bu şehiri yönetmek tecrübe ister, dürüstlük ister, bu şehri yalancılar yönetmez. Bu şehir Fatih'in bize eseridir. Bu şehir Mimar Sinan'ın süslediği şehirdir. Bu şehir Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehirdir.

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