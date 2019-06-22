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Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım, "Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez" dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şöyle;

- Sivas 31 mart'ta yaşananlardan sonra işe el koydu

- Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

- Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

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