Binali Yıldırım açıkladı: 200 bin aileye ücretsiz tatil

Özel bir kanalda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yaşayan 200 bin engelli aileye dönüşümlü olarak anlaşmalı tesislerde birer haftalık ücretsiz tatil imkanı sağlanacağını açıkladı.

1000 TL'YE VARAN GELİR

Binali Yıldırım ayrıca "Ev kadınlarının evde ürettiği ürünleri belediye olarak sanal market kurup değerlendireceğiz. Aylık 1000 TL'ye kadar gelirleri olabilecek" dedi.

MOTOSİKLETLERE 2 KÖPRÜ DE ÜCRETSİZ OLACAK

Motosikletler 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kullandıklarında ücret ödemeyecek. Ayrıca motosikletler için de daha uygun oto korkuluklar yapılacak. Motopark düzenlemesi yapacağız.

HER GENCE 10 GB İNTERNET BEDAVA

Biz vaatlerimizi 3 grupta topladık. Bir gençlerle ilgili vaatlerimiz. Ulaşım konusu halihazırda yerine geldi. Aylık kart 85 liradan 40 liraya düştü. Ama bir şey daha ilave ediyoruz buna. Şu anda liseyi bitirip üniversiteye de girememiş hazırlık yapan öğrenciler var. Bunlar da bu pakete dahil edilecek ve bu hemen çıkarılacak. İkincisi; gençler artık internetle yatıp internetle kalkıyor. Araştırmalarını, ödevlerini yapıyorlar. Bütün dünyada ne olup ne bitiyor internet üzerinden takip ediyorlar. Dolayısıyla gençlere her ay 10 GB internet ücretsiz olacak. Yine gençler müzelere, şehir tiyatrolarına para vermeden gidecekler. Spor tesisleri de gençlere bedava olacak.

LİSANS YENİLEME ÜCRETİ KALKACAK

Şu anda İstanbul'da 935 tane amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara zaten destek veriliyor ama bu destek miktarını 10 kat artırıyoruz. Yani her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz. Milli ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da amatör spor kulüpleriyle yapacağız. Lisans yenileme ücretini de kaldıracağız. Son zamanlarda revaçta olan bir şey var: e-spor. Uluslararası faaliyetler de yapılıyor. Bu iş öyle bir şey ki, belki bizim kuşak "offline" olduğu için... Ama gençlerin hayatı bu. Bizim bilmediğimiz başka bir dünya geliyor, bu gençlerin dünyası. Onları destekleyeceğiz ve bu olimpiyatların İstanbul'da düzenlenmesi için çalışma yapacağız.

Öğrencilerimizi kitap desteği gibi sene başında kırtasiye desteği vereceğiz.

İstanbul'un 70 bin sokağı gecesi de gündüz gibi pırıl pırıl olacak. Her sokağa kamera, aydınlatma yapacağız.

İSPARK BİR SAAT ÜCRETSİZ OLACAK

İSPARK'ta ilk bir saat ücretsiz olacak. Bir saat sonra eğer çekmezsen para ödeyeceksin. Bu şekilde kısa süreli işi olan vatandaşlarımızın "arabam çekildi, ceza geldi" gibi dertleri olmayacak. Yani "dert etme, park et" diyoruz.

İstanbul, hayatın zorluklarını en fazla hisseden şehir. 300 tane mahallesinde kreş yok. Bu mahallelerin hepsine kreş yapacağız. Toplam 955 tane yeni kreş yapacağız. İkincisi 3 bin 150 tane devlet okulu var İstanbul'da. Bu okulların temizliği, bakımı maalesef yapılamıyor. Çünkü Bakanlık bunlara kadro vermiyor. Biz bu işleri belediye olarak üstlenerek oraya ihtiyacı olarak personelleri vereceğiz. Bu iş sadece okullarla sınırlı kalmayacak; camilere, cemevlerine, gayrimüslimlerin ibadet yerlerine aynı hizmeti vereceğiz. Vatandaşların üzerinden yükü kaldırmış olacağız.

Sözleşmeli-kadrolu bütün öğretmenler İstanbul'da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Doğalgazda yüzde 10 indirim yapacağız. Ayrıca dar gelirli, yani devletten sosyal destek alan ailelerin elektrik faturalarına 80 lira, doğalgaz faturalarına da 50 lira katkı sağlayacağız.

BELEDİYE BORÇLARINA BARIŞ

Belediyeye borçlu olan vatandaşlarımız var. Belediyeyle davalık olmuş bütün İstanbullularla belediyeyi barıştıracağız. Faizleri sileceğiz, ana parayı da taksitlendireceğiz. Böylece yeni bir sayfa açıyoruz.

İstanbul'da okuyan bütün gençlere ücretli staj imkanı sunacağız. Projesi olan gençlere sermaye vereceğiz. Bu şekilde belediyeden yılda 500 milyona kadar kaynak ayıracağız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BÜTÇESİ

Belediyenin 20 milyar 500 milyon borcu var. Ama belediyenin iştirakleriyle beraber bütçesi 60 milyar. Yani aşağı yukarı iştirakleri de katarsak toplam kaynağının üçte biri kadar borcu var. Çok kötü bir durum değil. Borcun karşılığı da var, döndürülebilir.

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal destek anlamında ciddi bir kaynak kullanıyor. 700-800 milyon liralık bir kaynak kullanılıyor, biz bunu 3 milyar liraya çıkaracağız. Diğer kalemlerden alacağız. Yatırım kaleminden alacağız. Çünkü bizim yatırım için farklı kaynak üretebiliriz. Bu konuda yeterli tecrübemiz var. Yatırım uzun vadeli bir iştir ve onun finansmanı zaten kendi içinde hallolacak bir iştir. Benim en önemli işlerimden birisi vatandaşımızın yükünü hafifletecek, hayatını kolaylaştıracak bir belediye başkanı olmak. Yani dertleriyle dertlenecek. Ulaşım, konut, istihdam, yeşil alan gibi konularda İstanbul'da en önemli konular. Bu konularda çözüm için gayret edeceğim.

(Haber7)