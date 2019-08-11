Bilirkişinin ünvanı sahte çıktı

Hilal YILDIRIM

Bu durumu tesadüfen öğrenen davalı mimar Ferhunde A. üniversiteye ve savcılığa başvuruda bulundu. Bunun üzerine Şefika K. adına lisans veya yüksek lisans diploması olmadığını tespit eden Boğaziçi Üniversitesi, şüphelinin elde etmediği ünvanları kullanarak bilirkişilik üstlendiğini savcılığa bildirerek şikayetçi oldu.

Raporlar ne olacak?

İnşaat Mühendisleri Odası’na da kaydı olmadığı anlaşılan Şefika K’nın İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu olduğunu ortaya çıkınca savcılık soruşturma başlattı. Zanlının bilirkişi raporu hazırladığı davaların akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.