Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 2 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



BİLİNEN EN ESKİ AŞK ŞİİRİNİN YAZILI OLDUĞU TABLET ŞU AN HANGİ ŞEHİRDEKİ BİR MÜZEDEDİR?



A: Paris



B: Roma

C: İstanbul

D: New York

Doğru cevap: C İstanbul