Bilim Seyyahları Kosova'da gerçekleşti

Geleceğin Bilim Adamlarıyla Tanışacaksınız!

Festivalin açılış programında Prizren Maarif Okulu Müdürü Ali Sedat Aslan, Bugün burada çok anlamlı çok değerli bir iş yapıyoruz. Kosova ve Prizren eğitimi çok güzel bir gün yaşıyor. Gezdiğiniz her atölyede geleceğin bilim adamlarıyla buluşacak onların deneylerini izleyeceksiniz. Toplumlar bilime ve bilim adamlarına verdikleri değerlerle kalkınırlar. Bu kalkınmada emeği geçen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na ve Alauuddin Medresesi’ne teşekkür ediyor bir sonraki Bilim Seyyahları’nda görüşmeyi diliyorum.

3 Kıta 11 Ülke!

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mithat Tekçam, Rabbimiz ilk emrinde oku diye bizlere hitap etmekte ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını vurgulayarak bilginin konumunu belirlemekte, bizleri varlık ve kainat hakkında düşünmeye davet etmektedir. Peygamberimiz eşikten mezara kadar bilim öğrenmemizi istemekte böylece bilginin zamanının ve mekanının olmadığını söylemekte. Bu ifadelerin öncülüğünde yola çıktığımız Bilim Seyyahları maceramıza 2015’te başladık, Şuana kadar 3 kıta ve 11 ülkede yaptık. Bugün 11. Durağımızdan tüm proje ortaklarımıza ve destekçimiz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren’e teşekkür ediyoruz. Bugün Prizren’de başlayan yolculuk Arnavutluk ve Karadağ’da devam edecek. Bizleri Kosova’da misafir eden Maarif Okulları ve Alauddin Medresesi’ne misafirpervekliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğinin, eğlenerek öğreten bilim aracılığıyla devam etmesi umuduyla bir sonraki Bilim Seyyahları’nda görüşmek üzere.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan Uzman Erkan Girişti

Başkanlığımız desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip katkısıyla gerçekleştirilen bu projeyi desteğin ötesinde önemsemekteyiz. Bu noktada başkanımız Sayın Abdullah Eren’in selamını iletmek isterim. Bilimi sevdirmeyi amaçlayan bu projenin ziyaret ettiği soydaş memleketlerde başarılı olmasını ümit etmekteyiz. Tüm bilim severlerin eğlenerek öğrenmesi dileğiyle.

Konuşmaların ardından etkileyici sahne deneyleriyle açılan festivale halk yoğun ilgi gösterdi. Tekrardan festivalin yıldızları bilim meraklısı çocuklar oldu. Mimarlık atölyesindeki maketler, fizik atölyesindeki göz alıcı deneyler tüm Kosova halkını bilimin renkli dünyasıyla tanıştırdı.

Uluslararası Kosova Maarif Okulundan, Mimarlık Atölyesinde görev alan Hanna Gorani bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu, yeni arkadaşlar edinip farklı kültürleri tanıdığını aynı zamanda projede yapılan etkinlik ve deneylerle derslerde öğrendiklerini kalıcı hale getirdiğini, deneyerek öğrenmekten büyük zevk aldığını belirtti. Proje ekibini tekrardan ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Gorani, bu güzel deneyim için proje destekçilerine teşekkür etti

Festivalin Kosova ayağını bitiren ekip, akşam saatlerinde ikinci durak olan Arnavutluk’a doğru yola çıktı. 24 Nisan Çarşamba günü İşkodra şehir meydanında bilim severleri bekliyor olacaklar.