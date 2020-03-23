Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mehmet Ceyhan: Bu hafta çok kritik

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün tedavisinden, iyileşme sürecine ve Türkiye’deki tahmini vaka sayısına kadar birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

NE ZAMAN BİTER

Sokağa kaçanları hapislere attılar. Demokratik bir ülkede bunlar zor tabi, ciddi baskı uyguladılar. Güney Kore, pozitif buldukları insanların telefonlarına çip koydu ve diğer insanlar bunu izlediler.

Bu olaylar ne zaman biter, son vakayı görürsünüz, ondan 14 gün sonra biter. Kural budur... Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şuan söyleyemeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Eğer vakalar sadece bir kaç ildeyse kolay ama bütün illere yayıldıysa daha zor olacaktır. Biz İtalya’dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlar temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Hepsi mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

ÜNLÜLERİN PAYLAŞTIĞI KORONAVİRÜS İLACI

Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina C vitamini ihtiyacını karşılar. Koronavirüsle ilgili bir takım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir. Bu virüsün henüz koruyucu bir ilacı yok.

İYİLEŞME ZAMANI NE KADAR SÜRÜYOR

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.

PİŞMEMİŞ HAZIR GIDALARA DİKKAT!

Bu dönemde önerilen herkesin yemeğini evinde yapması. Çok zor durumlarda sipariş vermek gerekirse pişmemiş şeyler söylememek gerek. Gıda temizliğine dikkat edeceğiz. Yemeği yemekle virüs bulaşmaz. Yemek paketlenirken virüs bulaşır. Paketi açtıktan sonra ellerimizi yıkayacağız. Ellerimizin temizliğine azami özen göstereceğiz.

HERKESİN EVİNDE MASKE OLMALI

Virüs havalanmaz, uçmaz. Virüsün bir yere bulaşması için yine bir el gerekir. Ayakkabı ve elbiselerinizi ayrı bir yere koyun. Elbiselerinizi akşamdan astığınızda sabaha kullanabilirsiniz. Herkesin evinde bir kaç tane maske olmalı. Bir kişi belirtileri gösterdiği andan itibaren maskesini takacak. Mümkünse toplu taşımayı kullanmadan en yakın sağlık merkezine gidecek.