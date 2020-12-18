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  • Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Büyükşehirlerde düşüş Anadolu'da artış var
18 Aralık 2020 Cuma 04:23 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Büyükşehirlerde düşüş Anadolu'da artış var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Büyükşehirlerde düşüş Anadolu'da artış var

Son tedbirlerle büyük şehirlerde vakaların düştüğünü söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Anadolu bölgesinde sayı giderek yükselmeye devam ediyor” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların, bu hafta sonuna doğru etkisinin daha net görüleceğini söyledi. Prof. Dr. Tezer, kısıtlamalarla uygulanması gereken kuralların olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

DOLAŞIM KISITLANACAK

“Özellikle kısıtlamaların olduğu günlerde insanların ev ziyaretlerinden vazgeçmesi lazım. Bu tür etkinlikler devam ettiği sürece yüzde 100 kısıtlama olmazsa, artışlar devam edecek. Verilere baktığımız zaman büyükşehirlerde yüzde 30-40 oranında acil servislere, polikliniklere başvuru sayısının azaldığını biliyoruz. Anadolu’nun birçok bölgesinde maalesef vaka artışları halen yüksek seyretmeye devam ediyor. Aşının devreye girmesiyle bağışıklık oranı yüzde 60-70’lere getirildiği zaman virüsün dolaşımını kısıtlayacağız. Aşılamanın da başlamasıyla birlikte nisan-mayıs ayı gibi rahatlamaların gerçekleşebileceğini düşünüyorum.”

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