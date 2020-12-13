Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çalışkan: Kovid-19'un aile içinde bulaş oranı yüzde 60

Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, vaka artışının kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma gibi nedenlerden dolayı yaşandığını söyledi. Çalışkan, “Biz ne kadar ‘ev içinde misafir kabul etmeyin’ desek de karantina günlerinde komşuculuk ve aile apartmanlarında gelip gitmeler var” diyerek şunları kaydetti: “ABD’de yapılan bir araştırmaya göre ailedeki bireylerin birbirine bulaştırma olasılığı yüzde 60 civarında. Yani yüzde yüz değil. Yani ailede birisi hasta olduğunda herkes hasta olacak diye bir kural yok. Eğer tedbirlere uyulursa bulaş oranı giderek düşecek. Özellikle konut koşulları kötü olan, kalabalık olan hanelerde bu risk daha fazla.”

HAVALANDIRMAYA DİKKAT



“Biz evde hasta takibinde ya da temaslı takibinde hastanın ayrı odasının olmasını, mümkünse ayrı banyo ve tuvaletinin olmasını istiyoruz. Evde en çok dikkat edilmesi gereken ise havalandırma.”

YOĞUN BAKIM SÜRESİ UZADI



Prof. Dr. Çalışkan, yoğun bakımda kalış sürelerinin uzadığını belirterek şöyle konuştu: “Biz bulaşı azaltıcı yönde yaptığımız müdahalenin etkisini 2 hafta içerisinde görebiliyoruz; ama yoğun bakım koşullarında kalan kişinin hastanede kalış süresi aylar olabiliyor.”