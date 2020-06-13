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  3. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Korona aşısı ekim gibi kullanılabilir
13 Haziran 2020 Cumartesi 05:40 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Korona aşısı ekim gibi kullanılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Korona aşısı ekim gibi kullanılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüse karşı aşı çalışmalarının şu an faz 3'te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

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