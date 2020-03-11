Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, koronavirüslü vatandaş hakkında yeni bilgiler paylaştı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili olarak, "Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Çok az kişiyle temas edip çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var." dedi.



DHA'nın haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, koronavirüsün bulaşma yolları ve koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kara, şunları kaydetti:

"Yurt dışından geldiğini biliyoruz. Yurt dışında virüsü aldığını biliyoruz. Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı, izolasyon altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz."

"1 METREDEN UZAK MESAFEDE DURMAK RİSK DEĞİL"

Söz konusu kişi ile birlikte yakınlarının da gözlem altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, "Temas derken, benim sizinle yan yana 1-2 saniye durmam, yanınızdan geçmem, bunlar temas olarak değerlendirilmemeli. 1 metreden yakın mesafede yaklaşık 10 dakika bulunmak, karşılıklı konuşmak ya da aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak bunlar temastır." sözlerini kullandı.

Aynı lokantada ya da aynı masada durmanın risk taşımadığını belirten Kara, "Aynı yerde 1 metreden daha uzak mesafede bulunmak, bunlar da açıkçası risk olarak değerlendirilmemelidir." diye konuştu.

"ÇOK AZ KİŞİYLE TEMAS ETTİĞİ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Tedirgin olmak gerektiğini, fakat panik yapılmaması gerektiğinin altını özellikle çizen Prof. Dr. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vaka yurt dışından virüs alarak geldi ve kendisi de bunu değerlendirdiği için, riskli olabileceğini bildiği için, çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var. Bu vaka erken dönemde yakalandı; ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı ve o sayede de çok az temaslısının olduğu bir dönemi yakaladık."

Türkiye'de artık bir koronavirüs vakası olduğunu, fakat bunun "Türkiye'de virüs dolaşıyordur"a neden olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, "O nedenle de biz hala ülkemizde tüm önlemlerimize aynı sıklıkla devam edelim. Son 14 gün içerisinde yurt dışındaysanız lütfen evinizde kalmaya çalışın, lütfen çok az kişiyle temas edin, mümkünse dışarıya, toplu yaşam alanlarına çıkmayın." dedi.

Ateşi, öksürüğü, çok ciddi halsizliği veya yorgunluğu olan kişilerin hemen bir maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gidip "Ben son 14 gün içerisinde şu ülkedeydim, şu anda da bu bulgularım var." demesi gerektiğini hatırlatan Kara, "Mümkün olduğu kadar diğer insanlardan uzakta kalıp sağlık personelinin size yardımcı olmasını bekleyin." ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇİYORSANIZ RİSKİNİZ DAHA FAZLA"

Koronavirüs ile ilgili risk gruplarına da dikkat çeken Ateş Kara, "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla, doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor." dedi.

Herkesin her türlü tedbiri alması gerektiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor? İşte o grupta direkt olarak öne çıkanların birincisi yaş. Yaşamın tecrübeli dönemi, 60-65 yaşın üstü. Artı tansiyon gibi, şeker hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı gibi altta başka bir hastalığı olanlar veya savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullanan kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Onların da riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz."

"ÇOCUKLARDA ÖLÜMCÜL DEĞİL"

Hastalığın çocuklarda ve 50 yaşın altındaki kimselerde ölümcül olma riskinin çok düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, "Çocuklarda hastalanma oranı çok düşük, yani 9 yaşın altındaki çocuklarda. Virüsü alabiliyorlar; ama bu virüsün hastalık tablosuna neden olması çok düşük, öldürmesi neredeyse hiç yok. Yani çocuklarda ölümcül değil." diye konuştu.

9 yaşından neredeyse 50 yaşına kadar hastalığın ölümcül olma ihtimalinin de yine çok düşük olduğunu belirten Kara, şunları ifade etti:

"O kadar ağır seyretmiyor, bin kişiden 2 kişisinden daha azında probleme neden oluyor. Ama yaş yükselmeye başladığı anda, işte o zaman ölümcüllüğü bir miktar artıyor. Hastalığın ağır geçirilmesi bir miktar artıyor. O nedenle virüsü herkes alabilir; ama hastalığın ağır geçirilmesindeki en önemli faktör veya en önemli risk sigara içmek gibi, 60 yaşın üstü gibi, şeker hastalığı gibi beraberinde özellikle kalp hastalığı, akciğer hastalığının varlığı gibi nedenler ölümcül olmasını artırıyor."

"HAVALARIN ISINMASI, BULAŞMA ŞANSINI AZALTACAK"

Hava sıcaklığıyla virüsün yayılması arasındaki ilişkiye de işaret eden Kara, havanın ısınmasıyla birlikte virüsün bulaşma ihtimalinin azalacağını söyledi.

Koronavirüs ailesinin 500’den fazla virüs türüne sahip olduğunu ve bunların büyük kısmının güneş ışığından çok etkilendiğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu virüsün yapısal özelliklerine baktığımızda da açıkçası çok farklı değil, o nedenle de güneş ışığından, kuru sıcaktan etkilenmesini bekliyoruz. Ama nem ve ılık havada yaşamını devam ettirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Virüsün aşırı sıcakta canlılığını devam ettiremediğini söyleyen Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havaların ısınmasıyla, bulaşma ihtimali azalacak. Artı insanlar daha çok dışarı çıkmaya başlayacaklar, siz kendi evinizi düşünün, camını açacaksınız, odanız daha taze havayla olacak, daha fazla dışarıda olacaksınız. Virüsün özelliklerinin yanı sıra insanlar da yan yana geldikleri mesafeyi biraz artırdıkları için, açık havaya çıktıkları için, evlerini, iş yerlerini, ortamlarını havalandırdıkları için virüsün bulaşma şansını azaltacak."

"NORMAL TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARIMIZA DEVAM EDELİM"

Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere de değinen Ateş Kara, aşırıya kaçılmadan normal temizlik alışkanlıklarına devam edilmesini önerdi.

Ev, iş yeri ve okullarda normal deterjanla temizliğin yeterli olduğunu belirten Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekstra dezenfektan kullanımı, ekstra etkili ürünlerin kullanımına şu anda gerek yok. Ama çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığını kazandıralım. Öksürürken, hapşırırken elimizde eğer kağıt eldiven, kağıt mendil varsa onu kullanalım, yoksa mümkün olduğu kadar dirsek içini kullanalım, yani ellerimize değil. Çünkü ben elime hapşırdıktan sonra örneğin kameraman arkadaşımla tokalaştım, o da ister istemez, farkında olarak veya olmayarak elini burnuna, ağzına götürdüğü için bu virüsü alabilir. İşte buna fırsat vermemek için de el yıkamaya çok dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar su ve sabunla ellerimizi yıkayalım."