Bilim Kurulu üyesi açıkladı: AVM'lerde altın kural

Ankara'da AVM'lerde, 'yeni normal' dönemine göre açılış hazırlıkları sürüyor. AVM'lerde alınabilecek önlemler için Sağlık Bakanlığı rehber gönderecek. . Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği, bütün AVM'lerde aynı kuralların uygulanmasını tavsiye ederek "Girişlerde sosyal mesafe, kuyrukların yönetimi, ateş kontrolü, maske kontrolü var devrede. X-ray cihazları aralıklarla kontrol edilecek" dedi.

'AVM'LERDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

-X-ray cihazlarının kullanım sıklığı ve yoğunluğuna bağlı olarak dezenfekte edilecek,

-İnsanların yoğunlaştığı yürüyen merdivenler, tuvalet alanları, asansörler buralarda kurallar olacak, yoğunluk azaltılacak.

-8-10 kişilik asansörlere 3 kişi binecek.

-Yürüyen merdivenlerde 3 adımda bir işaret olacak.

-Tuvalet alanlarının girişinde çizgiler olacak. Kapasitesi 15 kişiyse 5 kişinin kullanımına müsaade edilecek

-Maskesiz kimse alınmayacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ YAMANEL: KUMAŞ ÜZERİNDE KALABİLİR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu olduğu için bedenden bedene geçmeyeceğine dikkat çekerek "Ama damlacık oluşturabilecek, hapşırma, öksürme gibi durumlarda bir müddet virüsün kumaşlar üzerinde kalma ihtimali de olabilir. Bundan dolayı mağazaların bol bol havalandırılması gerek ve mağazalardaki kıyafet denemelerini de bu dönemde minimuma indirmekte fayda var. Yine iyi bir havalandırma ve sosyal mesafeyi korumak çok önemli" diye konuştu.

'AVM'LERDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'

AVM'lerde kalabalık ortamların oluşturulmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yamanel, "Sağlık Bakanlığı berberlerin, kuaförlerin ve AVM’lerin açılacak olmasıyla çok güzel bir rehber oluşturdu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu rehberlere mutlaka çok iyi bir şekilde uymak lazım. Orada bütün kurallar yazacağı için bu uyum söz konusu olursa herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ama yine de AVM’lerde kalabalık oluşturmamamız lazım. Mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmemiz ve maske takmamız gerekiyor. Virüs kalabalığı seviyor. Bu nedenle kalabalık ortam mutlaka oluşturulmaması lazım" ifadesini kullandı.