Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Çin’de başlayan ve kısa süre içinde küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını sonrası Türkiye’de birçok tedbir uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kurulan bilim kurulu oluşturuldu. Daha akılcı ve pratik ve hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanı sıra ülkedeki salgına karşı alınacak önemler masaya yatırılıyor. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Video konferans yönetimiyle gerçekleşecek olan toplantı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahreddin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs internet sitesinde yer alan habere göre son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992 olduğunu bildirdi.