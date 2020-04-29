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  3. Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.

Sasğlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha bir araya gelecek. Videokonferans ile yapılacak kritik toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulunacak. Koca'nın basın toplantısının 16.00'da yapılacağı bildirildi.

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