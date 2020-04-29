Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sasğlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha bir araya gelecek. Videokonferans ile yapılacak kritik toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulunacak. Koca'nın basın toplantısının 16.00'da yapılacağı bildirildi.

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