Bilim Kurulu toplanacak! Türkiye'de son durum ne?
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.