Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor. .

CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi..