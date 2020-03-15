Bilim dünyasından coronavirüse karşı umut verici gelişmeler: Kanada izole etti, Belçika öldürdü

Belçika’daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü, koronavirüse karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Enstitü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirtti. Belçikalı profesör, laboratuvar testleri sonunda, keşfettikleri antikorun, virüse karşı koruyabildiğini kanıtladıklarını söyledi. aelens, bu önemli adım sayesinde virüsün insan hücrelerine bulaşmasının önlenebileceğini belirtti. Prof. Dr. Xavier Saelens, aşılardan farklı olarak, antikorun daha kısa ömürlü olmasına rağmen, hemen koruma sağladığını belirtti. Saelens’e göre, elde ettikleri buluş sayesinde hastanın, kendi antikorlarını üretmesine gerek kalmayacak. Sağlık çalışanları ya da hastalar, virüse karşı hemen korunabilecek.

TEKRAR YARATILDI

Kanadalı bilim insanları ise aşıya ulaşmak için çok kritik bir adım atıldığını duyurdu. Üç farklı üniversitede görevli bilim insanları, virüsünün başarılı bir şekilde izole edildiğini ve kopyalarının geliştirildiğini açıkladı. Böylelikle aşı yapımında çok daha hızlı çalışılabilecek. Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nde 2 Kanadalı hastadan elde edilen örnekler üzerinde çalışan bilim insanları böylelikle virüsün laboratuvar ortamında tekrar yaratıldığını açıkladı.