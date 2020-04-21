Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: Hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın dün duyurduğu 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen programın detaylarını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilecek eğitim projesi ile hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı." ifadlerine yer verildi.

Bakan Albayrak mesajında "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım anlamında tarihi bir kapasite çalıştıracak 1 milyonuncu yazılımcı projemiz tamamlandı. 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI'NA NASIL ERİŞİLİR?



Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulamasına başvurular erişime açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.