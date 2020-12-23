Bilecik'te tespit edilen altın kaynağı ilçe halkını da heyecanlandırdı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duyurduğu gelişme, ilçe halkını da heyecanlandırdı.

AA'da yer alan habere göre, dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

Yeni Eskişehir Yolu bölgesinde, 6 milyar dolar civarında değere sahip altın kaynağı olduğu açıklanan maden sahası, ahavadan drone ile görüntülendi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR REZERV"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu gelişmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Müjdeli haberi Fahrettin Poyraz'ın verdiğini belirten Şentürk, Söğüt'ün tarih açısından çok özellikli bir yer olduğunu hatırlattı.

İlçe için "Yer üstü olduğu gibi yer altı da geçmişi de geleceği de çok parlak." ifadesini kullanan Şentürk, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir rezerv. Bilecik'te maden çeşitliliği vardı ama özellikle altın konusunda bu kadar zengin bir rezervin olması bizi çok mutlu etti. Bunun oluşturacağı istihdam, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve dolaylı katkıları hesaba kattığı zaman bölgemiz açısından çok önemli bir gelişme. İnşallah hayırlı olur."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettikleri dönemde bu sevindirici haberle yüzlerin güldüğünü dile getirdi.

Milli imkanlarla ekonomiye kazandırılacak altın rezervinin Söğüt ilçesine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Yağcı, "Ülkemize ve şehrimize maden sahasındaki varlığın müjdesini vermemize vesile olan Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Fahrettin Poyraz ve Merkez Birliği Başkanı Köksal Kacır ile tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.