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  3. Biçer Ailesi iyileşiyor! 'Türkiye'nin sağlık sistemi Mısır'ın 40 yıl önünde'
08 Haziran 2020 Pazartesi 02:40 | Son Güncelleme:

Biçer Ailesi iyileşiyor! 'Türkiye'nin sağlık sistemi Mısır'ın 40 yıl önünde'

Biçer Ailesi iyileşiyor! 'Türkiye'nin sağlık sistemi Mısır'ın 40 yıl önünde'

Ambulans uçakla 2 Haziran'da Mısır'dan Türkiye'ye getirilen Kader ve Veli Biçer çifti ile 3 çocuğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Tedavisi süren Veli Biçer, 2010 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla gittiği Mısır’da tekstil firmasında çalıştığını söyledi.

KİMSE İLGİLENMEDİ

Mısır’da ramazan ayının son haftasında havanın çok sıcak olduğunu, bu dönemde rahatsızlandığını anlatan Biçer, “Üşüttüm diye düşündüm, eczaneye gittim iğne yaptırdım. Eve geldim, bir gün iyiydim, sonra tekrar rahatsızlandım” dedi. Biçer, bir süre sonra eşinin de aynı belirtilerle rahatsızlandığını belirterek, şöyle devam etti: “Sonra beraber doktora gittik. Hastanede hiçbir şekilde bizimle ilgilenilmedi. 3 metre uzaktan baktılar.”

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Biçer, testlerin pozitif çıkmasının ardından hastanede bir hafta yattıklarını ancak eşinin durumunun daha ağır olduğunu ifade etti. Türk yetkililerden yardım talebinde bulunduklarını belirten Biçer, “Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Ambulans uçakla Türkiye’ye getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım varsa herkese helal olsun” dedi. Biçer, şunları kaydetti: “Türkiye ile Mısır’ın sağlık şartlarını karşılaştıracak olursak Türkiye Mısır’a göre 40 yıl önde. Ülkemiz bu konuda çok önde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin”.

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