Beştepe'den öğrencilere 'tercih koçluğu'

Osman Nuri CERİT

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 29 Temmuz’da sona erecek olan üniversite tercihleriyle ilgili adaylara meslek ve bölüm seçiminde yol gösterecek bir çalışmaya imza attı. ‘Üni-Veri’ adlı araştırmada üniversite bölümlerinden mezun olanların istihdam oranı, istihdama katılma süresi, kamuda işe yerleşme oranı ile ortalama ücret göstergelerinden oluşan analizler yer aldı. Verilerin hazırlanmasında ‘YÖK Mezun Verisi’ ve ‘SGK İstihdam Raporları’ndan yararlanıldı. “univeri.cbiko.gov.tr” web adresinden ulaşılabilen araştırmaya göre kamudaki istihdam oranları sıralamasında doktorlar yüzde 98’le birinci oldu. Doktorluğu sırasında sağlık hizmetleri, diş hekimliği, psikolojik danışmanlık, hukuk ve İslami bilimler izledi.

En kolay tekstil mühendisi ve mimarlar iş buluyor

Mezunların iş bulma süresine ilişkin çizelgede ise ilk sırayı 4 ay 2 günlük süreyle Tekstil Mühendisliği aldı. Bunu sırasıyla 5 ay 8 günlük süre ile İç Mimarlık, 5 ay 10 günlük süre ile Mimarlık, 5 ay 13 günlük süre ile Konservatuvar ve 5 ay 16 günlük süre ile Endüstriyel Tasarım bölümleri izledi.