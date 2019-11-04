Beşiktaş'ta şoke eden olay! Adliye'ye sevk edildi... İşte o şoför!

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş’ta meydana geldi. İHA’nın aktardığı bilgilere göre 10 yıllık özel halk otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Necdet K. (33) Kağıthane-Kabataş seferi yapan 34 AJ 7572 otobüsüyle, boş bir şekilde güzergahı dışında Çırağan Caddesi'nden Ortaköy istikametine doğru ilerlemeye başladı. Hürriyet’in haberine göre ise yolcuyla tartışan sürücü Barbaros Bulvarı yönünden gitmesi gerekirken, Ortaköy istikametine girdi.

ŞOFÖR SABIKALI ÇIKTI!

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Necdet K.’nın yapılan ilk incelemesinde “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi.

İŞTE O ŞOFÖR

1 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Beşiktaş Meydanı geçen özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı. Kazada 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

ŞOFÖR BIÇAKLAYIP DENİZE ATLADI

Kaza sonrası şoför Necdet K. kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından durdurulmak istendi. Şoför Necdet K. bu sırada elindeki bıçakla kendisini durdurmak isteyen kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan yaralayarak kaçıp denize atladı.

‘POLİS YOK MU, ÖLDÜRÜN BENİ’

Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Necdet K.’nın babası da olay yerine geldi.

ALKOLLÜ DEĞİL İDDİASI

İHA’nın haberine göre ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Olay yerinde 21 metre fren izine rastlandı.