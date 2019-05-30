Berna Laçin, Elif Şafak'ın skandal satırlarına destek verdi

Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Bu olayın ardından Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan pedofili içerikli satırlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada tepki yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zümrüt Apartmanı" isimli kitaba tepki gösteren Berna Laçin'in; geçmişte Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili attığı tweetlerini paylaşarak kendisine tepki gösterdi.

MAHREM İLE İLGİLİ PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Berna Laçin'in geçmişte Elif Şafak'ın ödüllü "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili 'favorimdir' açıklaması yaptığı belirtildi.

Gelen büyük tepkiler üzerine Berna Laçin, Mahrem kitabını savunmaya devam etti ve şu tweeti paylaştı:

Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup...

(Gunes.com / Haber Merkezi)