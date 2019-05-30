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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:02 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:22

Berna Laçin, Elif Şafak'ın skandal satırlarına destek verdi

Berna Laçin, Elif Şafak'ın skandal satırlarına destek verdi

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin’e de eleştiri yağdı. Berna Laçin’in twitter’dan yaptığı açıklamalar ise sosyal medya kullanıcılarının daha da tepkisini çekti.

Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Bu olayın ardından Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan pedofili içerikli satırlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada tepki yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zümrüt Apartmanı" isimli kitaba tepki gösteren Berna Laçin'in; geçmişte Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili attığı tweetlerini paylaşarak kendisine tepki gösterdi.

MAHREM İLE İLGİLİ PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Berna Laçin'in geçmişte Elif Şafak'ın ödüllü "Mahrem" isimli kitabıyla ilgili 'favorimdir' açıklaması yaptığı belirtildi.

Gelen büyük tepkiler üzerine Berna Laçin, Mahrem kitabını savunmaya devam etti ve şu tweeti paylaştı:

 Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup...

(Gunes.com / Haber Merkezi)

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