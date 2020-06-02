02 Haziran 2020 Salı 16:10 | Son Güncelleme:
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 5 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
'Berge Arzew'in 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 5 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
AA