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  3. 'Berge Arzew'in 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor
02 Haziran 2020 Salı 16:10 | Son Güncelleme:

'Berge Arzew'in 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor

'Berge Arzew'in 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 5 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

AA


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