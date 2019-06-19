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Berfin'in yeni yüzü kendi dokusundan yapılacak

Berfin'in yeni yüzü kendi dokusundan yapılacak

İskenderun’da eski erkek arkadaşının yüzüne asit atmasıyla tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek’in 12 saat süren ilk ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Prof. Dr. Mutaf, “Onu rahatlatacak değişiklikler yaptık" dedi.

Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde, dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde yaklaşık 12 saat süren ilk ameliyatından başarıyla çıktı. Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde ameliyatı gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf “Ameliyat iyi geçmeden biz çıkmıyoruz. Biz çıktıysak iyi geçmiştir. Bu ameliyat da öyle oldu. Berfin şu anda uyandı ve odasına getirildi. Şu anda Berfin’in genel görüntüsünde, aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında, onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

1.5 ay sonra 2. operasyon 

Berfin’in göz kapaklarındaki problemlerin giderildiğini belirten Mutaf, şöyle konuştu: “Ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi. Beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu. Burun delikleri kaybolmuştu bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnun şekli, eğriliği düzeltildi ve bundan sonraki aşamada yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, bu doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız üç günlük aralarla. İnşallah 1,5 ay sonra da Befin’in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum.” Mutaf, doğrudan doku genişletmeyle elde ettikleri yeni ve pürüzsüz deriyle yara bölgelerinin kaplanmasını, yanık bölgelerin derilerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştireceklerini aktardı.

Önümüzdeki 4 gün zor geçecek 

Büyük değişikliklerin ikinci ameliyatta ortaya çıkacağını belirten Mutaf şöyle devam etti: “Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyat sürecinin sonrasında, mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz. Bu ameliyatın başarısıyla ilgili, kritik bir 3-4 günümüz var. Ekip olarak çok yorulduk. Bir kısmımız burada hastanede onu takip edeceğiz, bir kısmımız da evimize gidip dinleneceğiz. 12 saat açlık ve yorgunluktan sonra, yarın inşallah güzel haberlerle birlikte olmayı umuyoruz.”

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