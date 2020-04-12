Berfin'den şoke eden itiraf: Birbirimize sayfalarca mektup yazdık

Hatay İskenderun’da geçen yıl 15 Ocak’ta evine giderken eski sevgilisi Ozan Çeltik’in asitli saldısına uğrayan Berfin Özek, 13 yıl hapse çarptırılan saldırganla ilgili şikayetini 2 gün önce geri çekti. Berfin, kandırıldığı için sanığı affetiğini öne süren avukatı Mehtap Sert’e tepki gösterdi.

HER SANİYE AKLIMDA



Çeltik’i sevdiğini söyleyen Berfin, delil olarak Sert ile yaptığı konuşmaları sosyal medyadan yayımladı. Berfin’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Ozan’ı düşünmediğim bir saniye bile yok. 5-6 aydır mektuplaşıyoruz. Sayfalarca mektup yazdık birbirimize. Fotoğraf yolladım birçok kez. Hakkımı helal ettim. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor.”

‘YASTIĞIMDA BÜYÜ BULDUM’



Berfin’in avukatıyla yaptığı konuşmada, olaydan önce yastık kılıfında büyü bulduğunu söylediği de görüldü: “Bu olay olmadan önce, yastığımın kılıfında büyü gibi bir şey görmüştüm. İkimizin baş harfleri ve Arapça yazılar yazıyordu. Ne olduysa onu görünce oldu.”

