Berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılacak mı?

Berberler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı yine gündem konusu oldu. Türkiye’de corona virüs önlemleri kapsamında çoğu iş yeri ile birlikte berberler ve kuaförler de kapanma kararı aldı. Saçını veya sakalını kestirmek isteyen vatandaşlar ise berberler ve kuaförler açılacak mı? sorusunun yanıtını bulmak için gelişmeleri takip ediyor. Konuya ilişkin detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BERBERLER ve KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını dünya çapında ve tabi ülkemizde etkisini sürdürüyor. Salgın önlemleri ise her geçen gün arttırılıyor. Bu çerçevede ise berberler, kuaförler ve tüm güzellik salonları geçici süreliğine kapatılma kararına dahil edildi. Bir süredir kapalı olan özellikle berberler ve kuaförlerin açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya da devam ediyor. Açılacağı süreye kadar da çoğu kişi evde saç kesimi, sakal tıraşı gibi yöntemlere başvuruyor. Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Güncel bir açılama yapılması durumunda ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

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