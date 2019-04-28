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Berat için seferberlik

Berat için seferberlik

Engelli oğlunu sırtında taşırken zorlanan annenin ‘yol’ isteğini yetkililer duydu. AK Partili vekil, “Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi. Belediye ise ön incelemeye başladı.

Ender TÜRKKAN

Muğla Marmaris’te yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat’ın dramını AKŞAM’ın gündeme getirmesinin ardından yetkililer çözüm yolu aramaya başladı. Yüzde 99 oranında engelli olan ve şu anda 66 kiloya çıkan oğlu Berat’ı, oturdukları evi ana yola bağlayan patikadan sırtında taşıyan anne Sibel Selçuk, “Oğlum benim ağırlığımdan 16 kilo daha fazla. Artık onu taşıyamıyorum” diye çağrıda bulunmuştu. 

ÖN İNCELEME YAPILACAK 

Berat’ın rehabilitasyon merkezine gidebilmesi için evlerinin arkasında yüzde 15’i hazine arazisine denk gelen patikaya tekerlekli sandalyenin geçeceği genişlikte bir yol yapılması gerekiyordu. Aileye ilk ulaşan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir oldu. Ne gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Demir’in ilk fırsatta aileyi ziyaret edeceği öğrenildi. Marmaris Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların başladığını yol için ekiplere ön inceleme yaptıracaklarını söyledi. 

AKŞAM, 27 Nisan tarihli nüshasında anne Sibel Selçuk'un yol talebini manşetten duyurmuştu.

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