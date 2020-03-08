Berat Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası çalışmalara göre;

-Kadın yönetici oranı en az %15 olan şirketler, %10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı.

-Kadınlar kazancının %90’ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor.

Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var.

Bakan Albayrak'tan Kadınlar Günü Mesajı