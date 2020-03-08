Berat Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlarımıza emanet ederken, şirketlerimizdeki hangi görevi hangi pozisyonu bir kadına emanet etmekten çekiniyoruz?" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası çalışmalara göre;
-Kadın yönetici oranı en az %15 olan şirketler, %10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı.
-Kadınlar kazancının %90’ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor.
Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var.