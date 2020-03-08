Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,8861
  • 326.922
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Berat Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı

Berat Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı

Berat Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlarımıza emanet ederken, şirketlerimizdeki hangi görevi hangi pozisyonu bir kadına emanet etmekten çekiniyoruz?" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası çalışmalara göre;

-Kadın yönetici oranı en az %15 olan şirketler, %10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı.

-Kadınlar kazancının %90’ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor.

Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var.

Bakan Albayrak'tan Kadınlar Günü Mesajı

<p> </p>

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fenerbahçe - Denizlispor maçından kareler

Kereviz suyuyla mide yanmasına son