Benzine indirim müjdesi geldi! 7 Haziran Benzin fiyatlarında son durum ne?
Benzin fiyatlarında son durum ne? Uluslararası piyasalardan gelen haberle birlikte benzine indirim müjdesi geldi! Vatandaşlar, bayram tatilinde aldıkları bu habere sevinirken benzin fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi. Bu doğrultuda Türkiye’deki benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk bir indirim söz konusu olacak. Benzine indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve tatil dönüşü arabalarına benzin alacak vatandaşlar bu indirimden faydalanacak. Peki, Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Benzin fiyatlarında son durum ne? sorusu benzine indirim gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Bayram tatilinde benzine indirim müjdesi alan vatandaşlar dönüş yolunda alacakları benzinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı tatilinde olan vatandaşlar için benzine indirim müjdesi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak.
Ankara’da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak.
İzmir’de ise 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.