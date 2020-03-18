Benzine büyük indirim geliyor
Son Dakika Haberleri.. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatında 26-27 kuruş indirim bekleniyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
AA>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız