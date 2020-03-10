Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında indirim var mı? Başkan Erdoğan duyurdu!
Benzin fiyatlarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. OPEC toplantısının ardından üretimde kısıtlama kararı benzin fiyatlarına yansıdı. Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği benzin fiyatlarında indirim var mı? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan benzin fiyatları ile ilgili son durum açıklaması yaptı. Son dakika benzin fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde.
Benzin fiyatları ne kadar oldu? Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber benzin fiyatlarında indirim konusu birçok internet kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Güncel benzin fiyatlarını takip eden kişiler konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi basın mensuplarına duyurdu. Benzin fiyatlarına ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatlarında indirime gidildi. Petrolde yaşanan düşüş iç piyasaları da etkiledi. Gece yarısından itibaren benzin fiyatında 60 kuruş, motorinde ise 55 kuruş indirim olacak.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYATLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul benzin fiyatı: 6 lira 63 kuruş
İstanbul motorin fiyatı: 6 lira 27 kuruş
Ankara benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş
Ankara motorin fiyatı: 6 lira 33 kuruş
İzmir benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş
İzmir motorin fiyatı: 6 lira 35 kuruş