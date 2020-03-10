Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında indirim var mı? Başkan Erdoğan duyurdu!

Benzin fiyatları ne kadar oldu? Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber benzin fiyatlarında indirim konusu birçok internet kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Güncel benzin fiyatlarını takip eden kişiler konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi basın mensuplarına duyurdu. Benzin fiyatlarına ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatlarında indirime gidildi. Petrolde yaşanan düşüş iç piyasaları da etkiledi. Gece yarısından itibaren benzin fiyatında 60 kuruş, motorinde ise 55 kuruş indirim olacak.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 6 lira 63 kuruş

İstanbul motorin fiyatı: 6 lira 27 kuruş

Ankara benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş

Ankara motorin fiyatı: 6 lira 33 kuruş

İzmir benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş

İzmir motorin fiyatı: 6 lira 35 kuruş