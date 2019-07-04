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  3. Benzin fiyatında indirim: Bu geceden itibaren geçerli

Benzin fiyatında indirim: Bu geceden itibaren geçerli

Benzin fiyatında indirim: Bu geceden itibaren geçerli

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

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