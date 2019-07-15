'Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca'

Ender TÜRKKAN

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken 15 Temmuz gecesi şehit düşen Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, FETÖ’cü hainlerin helikopterlerinin baskın amacıyla indiği ve daha sonra Demokrasi Parkı’na dönüştürülen arazide AKŞAM’ın sorularını yanıtladı.

OĞLUMU PUSUYA DÜŞÜRÜP KALBİNDEN VURDULAR

Oğlunun hainlerce pusuya düşürüldüğünü belirten şehit babası Nihat Eker, ‘o gece’ hakkında şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris’te gidene kadar burada bir olay yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması için aralarında oğlumun da bulunduğu ekipler tarafından güvenlik önlemi alınmış. Cumhurbaşkanı buradan ayrıldıktan sonra oğlum dahil güvenlik güçlerimiz dağılmış. Ancak hainler saat 03:15-03:20 gibi buraya helikopterlerle gelince tekrar görev için buraya dönmüşler. O gece burada görevini, ülkemizin bekası için, bağımsızlığı için görevini, özveriyle, çok başarılı şekilde yapmıştır. O hainlere gerekeni de yapacaktı ama işte pusuya düşürdüler. Çocuğum pusu içerisinde kalbinden vuruldu. Bahçede pusu kurup, oğlumu şehit ettiler. Benim oğlum mertti, cesurdu, eğer onların orada olduğunu bilse, görse üstlerine atlardı.”

15 Temmuz’un bundan böyle millet iradesine darbe yapılamasının önünü kesen Cumhuriyet ve demokrasi Zaferi olduğunu kaydeden Nihat Eker sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu devlete 41 yaşında aslan gibi bir delikanlı verdik. O, Cumhuriyet şehididir, demokrasi şehididir, vatan şehididir. Şehit babası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Allah O’ndan razı olsun. Kendi gibi bizi de ödüllendirdi. Bu can bu bedenden çıkmadıkça, 15 Temmuz’u, oğlumu ve tüm vatan şehitlerini unutmayacağım, kimse de unutmasın. Hiçbir zaman unutulmamalı ki, 15 Temmuz tarihin altın sayfalarına yazılan, bizim, milletimizin zaferi. Artık ülkemizi kimse yıkamaz, bölemez. Birlik ve kardeşlik içinde herkes vatanına, şehitlerine sahip çıkıyor, inanıyorum ki, 15 Temmuz ruhuyla bundan sonra da sahip çıkacaktır. Bunun için, gelecek nesillere 15 Temmuz’u en iyi şekilde, kimsenin bu ülkeye ihanet etme hakkı yoktur. “

YALANLAR İÇİMİ ACITIYOR

Baba Eker, oğlunu da şehit eden suikastçı teröristlerin 34’üne ağırlaştırılmış müebbet, 6’sına müebbet, 2’sine çeşitli hapis cezaları verildiği yargı sürecini de değerlendirdi. 8 ay süren davanın her duruşmasına katıldığını ifade eden Eker, şunları söyledi: “Hainlerin hepsi, anlaşmışcasına aynı şeyleri söylüyordu. Suçlamaları, FETÖ bağlantılarını reddediyor kimseyi öldürmediklerini söylüyordu. Yalanları içimi acıtıyordu. Acı içinde duruşmaları izliyordum. Ama güvenlik güçlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız görevini çok iyi yaptı. Tüm suçları belgelerle tescillendi. Adalet tecelli etti.”

HAİNLER TEMİZLENSİN

Şehit Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, sözlerini şöyle tamamladı: “İnşallah, kimse bir daha devletimin, milletimin başına böyle bir zeval gelmesin. Allah, polislerimize, güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bu hainlerin hâlâ dışarıda olanları varsa, ki bana göre var, onlar da yakalanıp adalete teslim edilsin.”

‘PAŞA’LARI MENFEZDE YAKALANDI

FETÖ’nün ‘paşa’ lakaplı ‘Çiğli Üs imamı’ eski Başçavuş Zekeriya Kuzu da suikast timinde yer almıştı. Marmaris’teki otelden püskürtülünce beraberindeki askerlerle kaçan Kuzu, Çetibeli Mevkii’nde gizlendiği menfezin içinde perişan bir halde yakalanmıştı. İlk ifadesinde her şeyi itiraf eden Kuzu, mahkeme aşamasında ise diğer darbeciler gibi yalanlara başvurmuştu.

UÇARAK GELDİLER, YAYAN KAÇTILAR

FETÖ’nün suikast timi, 15 Temmuz 2016 akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa bir süre önce ayrıldığı Marmaris’teki otele 3 helikopterle getirilmişti. Koruma polisleriyle 3.5 saat silahla çatışan FETÖ’cü teröristler, Erdoğan’ın koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Nedip Cengiz Eker’i şehit etmiş, 7 polisi de yaralamıştı. Suikast girişiminde başarısız olan teröristler, polislerin açtığı ateş nedeniyle helikopterler iniş yapamayınca yaya olarak ormanlık alanlara kaçmış, bir süre sonra da tek tek yakalanarak gözaltına alınmıştı.