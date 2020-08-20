Belediyelerin korona karnesi masada

Başkan Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda gündem, belediyelerin pandemi sürecinde attığı adımlar olacak. Salgın sürecinde rakamların artması durumunda alınacak önlemler ve belediyelerin üzerine düşen hizmetler bir kez daha ele alınacak, pandemi sonrası yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.