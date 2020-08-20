20 Ağustos 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:
Belediyelerin korona karnesi masada
- OSMAN NURİ CERİT
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla değerlendirme toplantısı bugün yapılacak.
Başkan Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda gündem, belediyelerin pandemi sürecinde attığı adımlar olacak. Salgın sürecinde rakamların artması durumunda alınacak önlemler ve belediyelerin üzerine düşen hizmetler bir kez daha ele alınacak, pandemi sonrası yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.