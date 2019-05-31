Belediyelerden tepki: Cani değiliz 

Yelda GÖKDAĞ / ANKARA

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar konusunda bilgi veren belediye yetkilileri, “binlerce hayvanı tedavi edip iyileştirdik. Ama sürekli eleştiriliyoruz” diye tepki gösterdi. Komisyon’a sunum yapan isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Aydın Kayalı şunları kaydetti: “Sokak hayvanları kucağımıza alıp götürülecek hayvanlar değil. Batıkent’te bir çocuk 20 yerinden ısırıldı. Bu nedenle sokak hayvanları belli metotlarla yakalanıyor. Biz hayvanlara kötü davranmıyoruz, hiçbirimiz cani değiliz."