31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00
Belediyelerden tepki: Cani değiliz
Sokak hayvanları konusunda hayvanseverlerle sık sık karşı karşıya gelen ve hayvanlara kötü muamele yapmakla suçlanan belediyeler, sonunda isyan etti.
Yelda GÖKDAĞ / ANKARA
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar konusunda bilgi veren belediye yetkilileri, “binlerce hayvanı tedavi edip iyileştirdik. Ama sürekli eleştiriliyoruz” diye tepki gösterdi. Komisyon’a sunum yapan isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Aydın Kayalı şunları kaydetti: “Sokak hayvanları kucağımıza alıp götürülecek hayvanlar değil. Batıkent’te bir çocuk 20 yerinden ısırıldı. Bu nedenle sokak hayvanları belli metotlarla yakalanıyor. Biz hayvanlara kötü davranmıyoruz, hiçbirimiz cani değiliz."