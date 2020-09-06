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  3. Belediye operatörünü rehin alan muhtar konuştu: Şaka amaçlı çektik
06 Eylül 2020 Pazar 16:13 | Son Güncelleme:

Belediye operatörünü rehin alan muhtar konuştu: Şaka amaçlı çektik

Belediye operatörünü rehin alan muhtar konuştu: Şaka amaçlı çektik
DHA

Adana'da büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan muhtar, sosyal medyada tepkilere yol açan görüntülerin şaka amaçlı çekildiğini öne sürdü.

Adana'nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü rehin aldı. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki almasının ardından konuşan muhtar, olayın şaka amaçlı yapıldığını, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.

Gülüşmelerin yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

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