Belediye Başkanı Güler'in paylaşımı gülümsetti: Şimdi hesaplaşma zamanı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gülümsetiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Ordu'da bazı gençler, sosyal medyada Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i 65 yaş üstünde olduğu halde sokağa çıkması nedeniyle zabıta ekiplerine şikayet etmişti. Gençlerin yaptığı mizahi paylaşımlar sonrası Güler'de dün 20 yaş altı gençlere getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili paylaşımda bulundu. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı" ifadelerinde bulundu. Paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.





(DHA)