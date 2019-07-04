Bekçilik sınavı 2019 ne zaman? Bekçilik sınav yerleri arama motorunda araştırılan konular arasında bulunuyor. EGM, MEB işbirliğiyle bekçilik sınavları yapılıyor. Bu yıl 2. dönem bekçilik sınavına girecek olan adaylar Nisan ayı içerisinde başvurularını yapıp, ön sağlık kontrollerini başarıyla geçti. MEB sınav öncesi yaptığı duyuruda adayların özellikle sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini duyurdu. Bekçilik sınavı 2019 ne zaman? Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? diyorsanız işte yanıtı...

BEKÇİLİK SINAVI 2019 NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini yarından itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

BEKÇİLİK 2019 SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.