Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama sayfası: E devlet bekçilik sonuçları açıklandı!

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. E devlet bekçilik sonuçları açıklandı. Bekçilik mülakat sonuçları heyecanla bekleniyordu. Süreçlerden başarı ile geçen bekçi adayları son aşama olan mülakatlara dahil oldular. 2019 bekçilik mülakat sonuçlarına heyecanlı bekleyiş son buldu. Bekçilik sınav sonuçları az önce Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan PA'dan erişime açıldı.

E DEVLET BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.